Man maakt 'koninklijke postzegel' met Delphine Boël erop en jawel: de brief komt aan

Het is gebruikelijk om onze koninklijke familie op postzegels te zien, maar de kans is klein dat Delphine Boël er ooit eentje zal krijgen. Boekverkoper Marc Thomée wilde de halfzus van koning Filip toch “officieel” in de koninklijke familie brengen en maakte er zelf een. Met succes.

“Ik schatte de kans erg klein dat de postkaart zou verstuurd worden, maar het wonder is geschied: ik ontving mijn ansichtkaart alsof er niets aan de hand was!” Marc Thomée kan het amper zelf geloven, maar de postzegel die hij maakte met daarop het hoofd van de zopas erkende Delphine Boël, is vlotjes door de sorteermachines van de Belgische post geraakt. “Ik stuurde ook een kaart naar een vriend, maar daar stond wel een extra stempel bij met de boodschap ‘onvoldoende gefrankeerd’. Al heeft die ook de bestemming bereikt”, zegt Thomée aan Sudinfo.

Postkantoor helpen

Thomée is naar eigen zeggen niet fanatiek bezig met de hetze rond de erkenning van Boël, “maar het sleept wel al twintig jaar aan en het leek me best grappig om van de gelegenheid gebruik te maken een nieuwe postzegel te ontwikkelen”. De boekenverkoper is niet aan zijn proefstuk toe: hij is al jaren bezig met ‘post art’ en doet niks liever dan zijn brieven en enveloppen versieren, hij mocht zelfs al enkele officiële postzegels tekenen.

“Ik help het postkantoor eigenlijk”, stelt Thomée nog. “Nu is het duidelijk dat er iets schort aan hun sorteersysteem. Aangezien Delphine nog nooit op een postzegel heeft gestaan, zou het niet eens de automatische controlescan mogen passeren.”