Accountant, een beroep in verandering: “Het pure number crunching gaat eruit”

Nee, een ‘uitkeringstest’ heeft niks te maken met het OCMW, wel is het een verplichte oefening binnen het nieuwe vennootschapsrecht om aan te tonen dat een vennootschap haar schulden kan blijven betalen na een uitkering van kapitaal. Voer voor de accountant dus, maar hoeveel hard gecijfer komt er nog kijken bij dit zich snel automatiserende beroep?

Met zijn achtergrond in corporate finance weet Gijs Vanreusel van de Gentse start-up Fintrax precies hoe software voor fintech (financiële technologie) er hoort uit te zien. “Door te luisteren naar de klant en gebaseerd op de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari - die zegt dat uitkeringstesten moeten voldoen aan allerlei nieuwe vereisten - hebben we daar een tool voor ontwikkeld. Als je als bv (voorheen bvba) winst wil uitkeren aan de aandeelhouders, dan moet je een dubbele (balans en liquiditeit) uitkeringstest opstellen. Concreet krijgt de accountant dan de opdracht om een verslag op te maken. Via onze template kan een accountant de data veel sneller verwerken. Geen uniformisering staat voor tijdverlies.”

Hoe boekt de accountant tegenwoordig winst?

1. Cloud based

Fintrax is daarbij maar één van de vele softwareleveranciers van het ontwikkelaarsplatform Silverfin die tools ontwikkelen. “Silverfin vergemakkelijkt het afsluitproces van de boekhouder die gegevens verwerkt in het boekhoudpakket. In beeldtaal: gebundelde data vervangen de honderden foldertjes op Windows verkenner van een accountant.”

“Microsoft Office wérkt, maar het connecteert niet. Een accountant maakt een Excelfile voor de ene en dan opnieuw voor de volgende klant. Via de gebundelde data uit de cloud kan een accountant alle klanten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen automatisch afvinken, in categorieën als checklist, progressie en opvolging… Een belangrijk stap in de digitalisering van het beroep.”

2. Geautomatiseerd

Maar betekent dashboarding en alerting uiteindelijk dat het beroep van accountant zoals we dat kennen zal verdwijnen en plaats zal maken voor boekhoudrobots? Zal de Uber van de accountancy geen accountants meer tewerkstellen? CEO Joris Van Der Gucht van Silverfin is zelf accountant van opleiding, maar besliste in 2013 om in tech te stappen. “Datagedreven werken geeft het beroep zeker een nieuwe wending”, zegt Joris Van Der Gucht.

“Met Silverfin zijn we geëvolueerd van een eenvoudige rapporteringstool naar een gestructureerde datahub die ondersteund wordt door verschillende softwareleveranciers. Die ontwikkelen tools voor alles wat het compliance werk aangaat: afsluiting, jaarrekening, taksen en alle adviezen die daarbij horen. Door automatisering wordt dat repetitieve boekhoudkundige werk een commodity, een massaproduct. Alle processen zitten in de cloud waardoor accountants data-adviseurs worden en de ruimte krijgen om nieuwe diensten te ontwikkelen. Data, compliance en nieuwe dienstverlening blazen het beroep nieuw leven in en kunnen tegelijk voorkomen dat de accountancysector volledig gerobotiseerd of geautomatiseerd wordt.” Ook al komt er steeds meer software op de markt die de taken van accountants kan overnemen.

