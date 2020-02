Heel Gent hoopt op een stunt tegen AS Roma: “Hopelijk kunnen de Buffalo’s de stunt van Wembley herhalen”

AA Gent staat op exact zeven dagen van een nieuwe mijlpaal in de clubgeschiedenis. Op bezoek bij AS Roma gaan de Buffalo’s op zoek naar een degelijke uitgangspositie voor de return die een week later geprogrammeerd staat in de Ghelamco Arena. Wij laten drie personen aan het woord die stuk voor stuk met speciale interesse toeleven naar het duel in het legendarische ‘Stadio Olimpico’.