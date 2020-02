Wintertransfer Ighalo verbannen van trainingscomplex Manchester United

Odion Ighalo heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar Manchester United. De 30-jarige Nigeraanse aanvaller kwam over uit China en is uit vrees voor het coronavirus niet welkom op het trainingscomplex van zijn nieuwe club.

Manchester United verzekerde zich twee weken geleden op de valreep van de diensten van Odion Ighalo tijdens de afgelopen wintermercato. Een halfuur voor het verstrijken van de deadline tekende de Nigeriaanse international voor de club uit Manchester. Hij werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Shanghai Shenhua.

Omdat de aanvaller de overstap maakte uit Shanghai, kwam hij op de risicolijst te staan van inkomende reizigers uit China die gedurende twee weken gemonitord worden. Om die reden kon hij niet meereizen met het team van Ole Gunnar Solskjaer naar het trainingskamp in Marbella. Er werd gevreesd dat hij door de verstrengde Britse grenscontrole in moeilijkheden zou komen bij de terugkeer. In de tussentijd volgde Ighalo een individueel programma met performance coach Wayne Richardson en onderhoudt hij zijn conditie met het Britse nationale taekwondoteam.

Foto: Photo News

Manchester United heeft ondertussen laten weten dat Ighalo voorlopig beter nog even wegblijft van het trainingscomplex. Zondag loopt die risicoperiode af, dus de verwachting is dat coach Solskjaer zijn nieuwste aanwinst wel selecteert voor de clash met Chelsea op maandag.

United nam Ighalo ook op in de Europa Leaguelijst zodat hij mee kan afreizen naar Brugge. Solskjaer kan een extra spits in zijn selectie goed gebruiken omdat Marcus Rashford nog steeds sukkelt met de rug. Manchester United neemt het donderdag 20 februari op tegen Club Brugge in de zestiende finales van de Europa League.