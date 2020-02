Gaat Mbappé voor dubbel, met EK en Olympische Spelen?

Zien we Kylian Mbappé na het EK ook terug op de Olympische Spelen? Als het van Frans bondsvoorzitter Noël Le Graët afhangt wel. In een interview met L’Equipe legt hij de bal voor een deelname van de spits aan de Spelen in het kamp van diens club Paris Saint-Germain. Die houdt de boot voorlopig af. Mbappé zelf heeft eerder al aangegeven de twee tornooien te willen betwisten.

Le Graët wil met het Franse voetbalteam vol voor het goud gaan op de Spelen in Tokio (van 24 juli tot 9 augustus). Om die reden hoopt hij dat sterspeler Kylian Mbappé ook deelneemt . Op het Olympische tornooi mogen enkel spelers geselecteerd worden die jonger zijn dan 23 jaar (drie uitzonderingen zijn toegelaten). Aangezien Mbappé nog maar 21 is, is een deelname theoretisch zeker mogelijk.

Toch is PSG nog niet helemaal gewonnen voor het idee. Met ook nog het EK (van 12 juni tot 12 juli) vreest de club dat zijn sterspeler oververmoeid uit de zomer zal komen. Bijkomend probleem is dat, mocht Frankrijk de finale van het tornooi halen, hij ook de competitiestart van zijn club zou missen. Le Graët begrijpt de twijfels bij PSG, maar verwacht niet dat ze zich zullen verzetten tegen een deelname van Mbappé. “Kylian wil graag deelnemen. Hij wil alles winnen. Als wereldtopper kan hij het team veel bijbrengen. Maar ik snap de bezorgdheid van de club. Toch heb ik niet het gevoel dat ze hem zullen verbieden om deel te nemen”, aldus Le Graët in L’Equipe.