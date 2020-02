Militairen vrijgesproken voor kwaadwillige verkeersbelemmering in Kennedytunnel

Het Antwerpse hof van beroep heeft drie militairen en een kolonel op rust donderdag vrijgesproken voor kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming. Ze hadden bijna drie jaar geleden een file veroorzaakt in de Antwerpse Kennedytunnel. Volgens het openbaar ministerie deden ze dat met opzet uit protest tegen het verouderde legermateriaal. Het hof twijfelde aan het opzettelijk karakter en sprak hen daarom vrij.

Twee legervoertuigen stonden op 17 mei 2017 in volle ochtendspits stil in de Kennedytunnel. In de richting van Antwerpen was Eddy H. onwel geworden, in de richting van Gent kreeg de vrachtwagen van Pieter D. met pech te kampen.

In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met drie vrachtwagens. Het bleef bij blikschade, maar de verkeerschaos was compleet en de Liefkenshoektunnel moest tolvrij worden gemaakt. Roger Housen, die ook woordvoerder van legervakbond ACMP was, liet in de media uitschijnen dat het om een syndicale actie ging.

Er volgde een onderzoek en volgens het openbaar ministerie bleek daaruit dat het om een gecoördineerde actie ging. De beklaagden ontkenden dat. Ze verklaarden dat ze die ochtend een spandoek wilden ophangen aan de Kennedytunnel om te protesteren tegen het verouderde legermateriaal. Die actie werd echter afgeblazen, toen de vrachtwagen stil viel en een van de militairen onwel werd. Dat die problemen zich net tegelijkertijd voordeden, in beide kokers van de Kennedytunnel, was toeval.

De correctionele rechtbank geloofde niet in zoveel toeval en had hen celstraffen tot zes maanden met uitstel opgelegd, alsook 4.000 euro boete met uitstel.

