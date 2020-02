Steekpartij op trein: man valt ex-partner aan

Linkebeek - Donderdagochtend is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in Linkebeek, tijdens een treinrit richting Brussel. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. De politie is nog op zoek naar de dader.

Er is nog niet veel duidelijk over de omstandigheden van de steekpartij. Een 31-jarige man zou zijn 30-jarige ex-partner hebben aangevallen met een mes. De dader ging vervolgens op de loop en de politie is actief naar hem op zoek. Het slachtoffer werd met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd maar verkeert niet in levensgevaar.

Het incident vond plaats tussen de stations van Sint-Genesius-Rode en Holleken, de trein kwam van Nijvel en reed via Brussel naar Antwerpen-Centraal. De lokale politiezone en de spoorwegpolitie onderzoeken de zaak. NMBS bevestigt het incident, maar wil niets kwijt over de precieze omstandigheden. “Het parket volgt de zaak verder op”, klinkt het.