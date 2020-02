Belgische beurs op hoogste peil in 12 jaar, ondanks conflicten en begrotingstekort: hoe komt dat? En koop je nu best aandelen?

Het coronavirus, het conflict tussen de VS en Iran, de Brexit, een aanzienlijk begrotingstekort in eigen land en ga zo maar door: er zijn oorzaken genoeg voor financiële onzekerheid. En toch sloot de Bel-20 woensdagavond af op het hoogste peil in 12 jaar. Hoe kan dat en is het nu het moment om aandelen te kopen?