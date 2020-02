Bekendste pornowebsite trakteert voor Valentijn: “We willen mensen in de stemming brengen”

Dat Valentijn de perfecte dag is om je product commercieel in de kijker te zetten, is ook Pornhub niet ontgaan. De pornowebsite trakteert speciaal voor de gelegenheid op de premium services die het op andere dagen enkel betalend aanbiedt.

Normaal gezien kost een premium abonnement op ’s werelds grootste pornosite zo’n tien dollar per maand, maar speciaal voor Valentijn komt het met een bijzondere actie: wie de site bezoekt, kan 24 uur lang kosteloos van het volledige aanbod genieten. “We willen mensen in de stemming brengen”, zegt Corey Price van Pornhub. “We willen een helpende hand bieden om ervoor te zorgen dat iedereen de liefde voelt deze Valentijnsdag.”

Wat dan in dat premium pakket vol liefde zit? Video’s van hogere kwaliteit, aldus de website, maar ook video’s zonder advertenties, video’s van de betere, professionele pornostudio’s en extra ondersteuning voor video’s in virtual reality. Nog nieuw voor Valentijnsdag is de videogenerator van de website. Daarmee kunnen gebruikers gepersonaliseerde videoberichten versturen waarin pornosterren als Asa Akira, Rod Jackson en Ryan Creamer een rol hebben.

DE GROTE TEST. Wij testten 10 soorten tissues: “In sommige wil je echt je neus niet snuiten”

Wie op zoek is naar meer familievriendelijk kijkvoer, kan op Netflix terecht. Speciaal voor Valentijn kan je bij de streamingdienst - ook al heb je geen abonnement - naar de romantische tienerfilm ‘To all the boys I’ve loved before’ kijken via netflix.com/toalltheboys.

bekijk ook

Grootste pornosite ter wereld wil onze planeet redden met milieubewuste pornofilm

Grootste pornosite ter wereld introduceert met filmpje wel erg opvallende aanbieding voor Black Friday

Pornosite biedt Meghan Markle job aan: “Jij zou perfect zijn voor deze positie”