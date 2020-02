Al drie tips binnengekomen na uitzending over verdwijning Britta Cloetens, waarvan één heel concrete

Wilrijk - Bij de politie zijn al drie tips binnengekomen over waar het lichaam van Britta Cloetens (25) zich kan bevinden. Eén ervan is heel concreet. Dat meldt VRT Nieuws nadat woensdag de eerste aflevering van een driedelige documentaire over de verdwenen vrouw uitgezonden werd.

De 25-jarige Britta Cloetens verdween op 23 april 2011 nadat ze naar een Hondagarage in Wilrijk gegaan was. Daarna werd niets meer van haar vernomen. Ze leek eerst verdwenen, maar bleek uiteindelijk vermoord door Tijl Teckmans (37), verkoper in de garage. Hij bekende de feiten en werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar.

Het lichaam van de vermoorde Britta werd nooit gevonden. Wat er precies met haar gebeurd was, blijft tot op vandaag één groot mysterie. De moordenaar zit momenteel zijn straf uit in de gevangenis van Beveren, maar weigert te zeggen wat hij met haar gedaan heeft en wat hij met haar lichaam gedaan heeft.

In de hoop dat alsnog te achterhalen, loopt op Eén sinds woensdagavond een driedelige documentairereeks De verdwijning van Britta Cloetens, waarin onder meer nooit eerder geziene beelden van het verhoor van de moordenaar te zien zijn. Naar aanleiding van de documentaire zijn bij de politie al drie tips binnengekomen, meldt VRT Nieuws. Eén daarvan zou een heel concrete zijn, waar de speurders effectief mee aan de slag kunnen.

Weet u iets over de zaak of heeft u een tip? Contacteer de federale politie?op het gratis nummer 0800-30.300 of via mail, op opsporingen@police.belgium.eu.