Antwerpse politie rolt bende op die woningen leegroofde via datingsites

Antwerpen - Speurders van de Antwerpse recherche hebben een dievenbende opgerold die via verschillende datingsites slachtoffers maakte over het hele land. Ze legden online contact met mannen en maakten een afspraak bij hen thuis. Daar verdoofden ze hun slachtoffers met een drankje en vervolgens roofden ze hun woning leeg.

Volgens de politie zijn er momenteel dertien feiten bekend. Het onderzoek startte toen een slachtoffer van de bende aangifte deed. Het onderzoek kwam in handen van de dienst diefstallen met geweld van de lokale recherche van Politiezone Antwerpen.

“Na intensief speurwerk werd een tweede feit in Antwerpen gelinkt aan deze modus operandi”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Verder onderzoek bracht nog elf andere feiten aan het licht, verspreid over heel België. De feiten speelden zich af tussen 18 juni en 16 december 2019.”

Veertien uur

Telkens werd het slachtoffer via een datingsite benaderd door de hoofdverdachten. Vervolgens sprak de vrouw af bij het slachtoffer thuis. Ongemerkt deed ze een verdovingsmiddel in zijn drankje, waardoor zij en haar handlangers ongestoord hun gang konden gaan. “In sommige gevallen werden de slachtoffers zo sterk verdoofd dat ze tot veertien uur aan één stuk sliepen”, zegt Bruyns.

Het VTM-opsporingsprogramma Faroek besteedde aandacht aan de feiten in de hoop meer info te verzamelen over de daders en eventuele andere slachtoffers. Daarin werden onder andere beelden getoond van een vrouw die samen met een slachtoffer door de Statiestraat in Berchem wandelt. Het slachtoffer wankelt duidelijk op zijn benen ten gevolge van het verdovingsmiddel.

“Na observatie, analyse van telefoongesprekken en camerabeelden kregen speurders een aantal adressen in het vizier waar de verdachten zouden verblijven”, gaat Bruyns verder. “Dat resulteerde begin februari in vijf huiszoekingen in het Brusselse. Vier verdachten, onder wie de twee hoofdverdachten, werden opgepakt. Het gaat om twee vrouwen van 31 en 43 jaar, en twee mannen van 25 en 34 jaar. Drie van hen zijn intussen aangehouden.”

Nog slachtoffers?

Bij de huiszoekingen werden volgens de politie meerdere voorwerpen teruggevonden die gelinkt kunnen worden aan de vastgestelde diefstallen. Het gaat onder meer om gsm’s, computers en merkhorloges. “Enkele voorwerpen konden nog niet gelinkt worden aan een slachtoffer. Daardoor vermoeden de speurders dat er nog slachtoffers zijn die geen aangifte hebben gedaan. Wie zich in deze feiten herkent, kan terecht bij de politie”, besluit Bruyns.