Romelu vs. Jordan: broederstrijd in Italiaanse competitie met de titel als inzet

Zondag staat in Italië de kraker tussen Lazio Roma en Internazionale, oftewel Lukaku tegen Lukaku, op het programma. Romelu is in topvorm, hij wist dit seizoen al zeventien keer te scoren voor de Milanezen. Jordan vergaat het bij Lazio minder goed. Door een zware knieblessure speelde hij dit seizoen nog maar 70 minuten. Zijn laatste basisplaats dateert zelfs al van 20 januari 2019. Maar door de blessure van zijn rechtstreekse concurrent Senad Lulic is de kans groot dat Jordan zondag nog eens aan een wedstrijd mag beginnen.

Sowieso wordt het voor beiden een speciale match. Voor Jordan Lukaku is er na zijn zware blessure eindelijk licht aan de tunnel, terwijl er bij Inter naar Romelu gekeken wordt om de doelpunten te maken. Inter kan zich geen misstap veroorloven in de Italiaanse titelstrijd. Medeleider Juventus ontvangt eerder op de dag laagvlieger Brescia en kan zo de druk op Inter nog opvoeren, terwijl ook uitgerekend Lazio slechts een schamel puntje achter het leidersduo hangt. De sportieve belangen zijn dus groot.

Ook extrasportief hangt er een speciaal randje rond de wedstrijd. Het is de eerste keer dat de broers op het veld tegenover elkaar komen te staan. Grote broer Romelu heeft altijd benadrukt hoe belangrijk familie voor hem is. Ze zijn elkaars grootste supporter. Na de heenmatch op 25 september postte Romelu een foto op Instagram met het veelzeggende onderschrijft: “We zijn onderaan begonnen en nu staan we hier.”

Hun wegen in de voetbalwereld liepen verschillend. Wanneer jongere broer Jordan op de deur klopt van het eerste elftal van Anderlecht, verlaat Romelu Neerpede voor droomclub Chelsea. Jordan belandt via KV Oostende in Italië bij Lazio Roma. Toch blijft hun band, gesterkt door hun geloof, heel innig. Als kind had de familie Lukaku het niet breed. De twee groeiden op in armoede en ze waren vastberaden om samen de armoede die ze als kind kenden, achter zich laten.

De broers speelden al even kort samen bij Anderlecht en stonden samen op het veld met de Rode Duivels. Nu wordt het de eerste keer dat Jordan en Romelu tegenover elkaar komen te staan. Eerder op het seizoen speelden de twee ploegen al tegen elkaar, maar toen kwam Jordan bij Lazio niet van de bank af.

Een primeur is een broederduel in een wedstrijd tussen Lazio en Inter niet. 40 jaar geleden stonden met Sandro (Inter) en Ferruccio (Lazio) Mazzola al eens twee broers tegenover elkaar in een wedstrijd tussen de teams.