Om van te watertanden: in zo een 'lekkere' jurk zag je Isabelle A nog nooit

Dilbeek / Schepdaal -

Ter gelegenheid van het zevende Salon du Chocolat in Brussel creëerde chocolatier Valentino uit Schepdaal opnieuw een chocoladen jurk in samenwerking met modeontwerpster Sixtine Anne de Molina. Deze jurk is gemaakt met een duizendtal kleurige bloemblaadjes, samengebracht tot chocoladen bloemen.