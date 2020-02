Belgisch varkensvlees opnieuw welkom in Kazachstan: invoerverbod opgeheven

Kazachstan heeft het invoerverbod voor Belgisch varkensvlees opgeheven. Dat meldt het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). Het verbod was een gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg in 2018.

Kazachstan voert dus opnieuw Belgisch varkensvlees in, al blijft er wel een verbod bestaan voor vlees uit de effectief besmette regio, in het zuiden van de provincie Luxemburg. Tot nog toe is de ziekte niet vastgesteld in voor consumptie bestemde producten.

Eerder hieven al zeven andere landen het importverbod opnieuw op. Desalniettemin zijn er nog altijd 20 niet-Europese landen waar een embargo op Belgisch varkensvlees van kracht is. Dat geldt onder meer voor China, een belangrijke importeur. De regering onderhandelt momenteel met Peking om de Chinese markt opnieuw open te stellen.