Eden Hazard lijkt helemaal klaar voor zijn comeback

Eden Hazard lijkt helemaal klaar om zondag zijn comeback na meer dan twee maanden blessureleed te maken. Zijn team Real Madrid deelde donderdag alvast een video van de Rode Duivel die op training goed bij schot leek.

Op 26 november moest Hazard hinkend het terrein verlaten na een foutieve ingreep van Thomas Meunier in de CL-wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. De Rode Duivel liep hierbij een vervelende enkelblessure op die hem langer van het terrein hield dan aanvankelijk gedacht.

Maar nu is het zover. Volgens Marca neemt coach Zinedine Zidane zijn Belgische sterspeler op in de selectie van de competitiewedstrijd van volgende zondag tegen Celta de Vigo. En nog volgens Marca zal Hazard, ongeacht het wedstrijdverloop, de laatste dertig minuten van de wedstrijd spelen. Bedoeling is om Hazard klaar te stomen voor het belangrijke einde van de maand wanneer de Madrilenen het in de Champions League opnemen tegen Manchester City (26 februari) en Barcelona (1 maart).