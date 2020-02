Gent-coach Jess Thorup verrast door reacties na gelijkspel tegen Anderlecht: “Waarom zo negatief?”

AA Gent kwam vorige week vrijdag niet verder dan een puntendeling tegen paars-wit en dat zorgde toch voor enkele kanttekeningen door waarnemers en supporters. En dat zorgde bij Jess Thorup toch wat voor onbegrip: “Om eerlijk te zijn ben ik wat verrast door de reactie na onze match tegen Anderlecht. Waarom was het zo negatief?”, stak de Gentse coach donderdagmiddag van wal.

In aanloop naar de partij van vrijdagavond op bezoek bij Eupen stond Thorup toch ook nog uitgebreid stil bij het gelijkspel tegen Anderlecht: “Ik begrijp zeker en vast dat veel mensen meer hadden verwacht van ons, maar je moet ook beseffen dat we in de voorbije zes duels vier keer wonnen. Dat is toch niet zo slecht als je toch ook enkele topteams hebt bekampt. Wellicht komt dit ook doordat heel wat waarnemers ons als best voetballende team aanduiden.”

“Maar we moeten onze voeten op de grond houden. Ik ben trouwens ook de eerste om te erkennen dat dit onze minste wedstrijd in een lange tijd was. Maar we moeten nu eenmaal nieuwe oplossingen vinden. We missen momenteel jongens die goed zijn voor 18 goals, dat is een derde van onze totale doelpuntenproductie. En dan was vorige week op de koop toe Sven Kums niet beschikbaar.”

Doku was een gesel voor de Gentse defensie. Foto: Isosport

Ondanks de matige prestatie zag Thorup toch ook nog enkele positieve aanknopingspunten en daardoor vond hij de externe meningen na afloop iets al te eenzijdig negatief: “We hadden desondanks toch ook nog een kans om te winnen. De reacties kwamen bij mij dan ook nogal vreemd over.”

“Depoitre: race tegen de klok voor Roma”

Toch predikt Thorup voornamelijk realisme en rust. De Deense trainer van de Buffalo’s beseft dat de afwezigheid van Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre flink doorweegt. Depoitre zal trouwens ook in Eupen nog niet zijn wederoptreden kunnen vieren, hoewel er deze week even werd gehoopt op een snelle terugkeer van ‘Lolo’: “Hij had opnieuw een goed gevoel, ik zag hem zelfs weer glimlachen. Hij nam ook deel aan de training op woensdag, maar moest jammer genoeg na 40 minuten alweer afhaken.”

“Er werd terug een scan genomen en er is niets ernstig aan de hand, maar voor Laurent is het ook een mentale opdracht om telkens weer die pijn te voelen. Het is nu eenmaal een blessure die lang kan aanslepen, dus we moeten geduldig blijven. Het wordt een race tegen de klok om hem klaar te stomen voor Roma, maar we bekijken het dag per dag.”

Depoitre is er tegen Eupen nog niet bij. Foto: Photo News

Daarom timmert Thorup nu dan ook grondig aan nieuwe offensieve combinaties en automatismen: “Maar je moet naar de feiten kijken en als je ziet wie je allemaal mist: die oplossingen kun je niet in de winkel kopen. Dat heeft tijd nodig en kun je niet in één trainingssessie opvangen. Natuurlijk is het fijn als er veel van ons wordt verwacht, maar we moeten terug op Aarde neerdalen en kijken waarom we in het verleden successen hebben geboekt.”

“Minstens zeven duels in dertig dagen”

Anderzijds ziet Thorup in de matige prestatie tegen Anderlecht ook nog een opportuniteit: “Het kan voor onze spelers ook een wake-upcall zijn. Soms leer je meer uit moeilijke momenten, al laat je liever geen twee punten liggen. Als je denkt dat alles vanzelf komt, krijg je problemen. We werken in de volgende periode in 30 dagen minstens zeven duels af. Dat is zoals voor de winterstop. Een speciale aanpak? De spelers kijken hier naar uit.”

“We hebben dit ritme wekenlang gehanteerd en de jongens waren dat ondertussen ook gewoon geraakt. Nu hadden we enkele lange weken maar spelers willen matchen afwerken. En nu is het zaak om dat ritme terug op te pikken. Hopelijk starten we vrijdag dan ook met een zege. En daar kun je op verder op bouwen. Ik heb overigens niet het gevoel dat er nu al veel jongens ontzettend bezig zijn met Roma. Voor sommigen is het misschien wel de belangrijkste partij uit hun loopbaan maar ik denk dat ze nu vooral een goede reactie willen tonen na dat gelijkspel tegen Anderlecht.”