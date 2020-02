Kemar Lawrence, de nieuwe coole en snelle linksback van Anderlecht: “Ik ben héél snel, maar ik kopieer Usain Bolt niet”

Anderlecht stelde zijn laatste winteraanwinst voor: Kemar Lawrence. De Jamaicaanse linksback kwam over van New York Red Bulls, maar presenteert zich in Brussel met de cool van Bob Marley en de snelheid van Usain Bolt. “Ze noemen me Taxi omdat ik voetbal zoals Jamaicaanse taxichauffeurs rijden: rap en agressief.”

Zijn komst naar Anderlecht had heel wat voeten in de aarde. Kemar Lawrence tekende bij RSCA op 31 januari - de laatste transferdag - maar arriveerde pas een dikke week later. “Ik moest van ambassade naar ambassade om mijn paspoort te regelen”, verontschuldigde de verdediger zich. “Nu leggen we de laatste hand aan mijn werkvergunning en zaterdag tegen KV Mechelen zou ik in principe kunnen spelen. Misschien nog geen 90 minuten – het seizoen in Amerika is al een tijdje afgelopen en ik mis nog ritme – maar toch al eventjes. We zijn de achterstand stap voor stap aan het inhalen.”

Taxi

De goesting druipt er bij de verdediger alleszins af. “Ik sprak met mijn ex-ploegmaat Amir Murillo over Anderlecht en ook met mijn beste vriend Shamar Nicholson van Charleroi. Zij vinden het één van de beste ploegen in België en eentje dat vooral vanuit balbezit wil spelen. Dat is ook mijn spel: druk zetten, durven aanvallen. Natuurlijk ben ik in de eerste plaats een verdediger, maar ik blijf 90 minuten gaan en pik geregeld ook mijn goal en assist mee.”

Daarom kreeg hij in Jamaica ook de bijnaam Taxi. En dat is blijkbaar niet alleen omdat zijn passes altijd op de juiste bestemming aankomen. “Die bijnaam kreeg ik van mijn trainer in de lagere school. Hij zag me rennen en noemde me taxi. Ik weet niet of jullie Jamaicaanse taxichauffeurs kennen, maar zij rijden erg snel en agressief. Die mannen zijn de snelste ter wereld. Zo voetbal ik ook: vlug en met snedige tackles zonder vuil te spelen.”

Kemar ‘Taxi”Lawrence. Foto: BELGA

Bij veel Jamaicanen is snelheid hun grootste troef. Het land bracht ook Usain Bolt voort. “Ik ga naar dezelfde fitness als Usain en ken wel enkele mensen die dichtbij hem staan, maar ik probeer zijn looptechniek niet te kopiëren. Dat is een totaal andere stijl en andere sport. Ik ben wel ook rap van nature. Volgens de GPS-gegevens kan ik héél veel spelers inhalen. Toch was Bolt niet mijn grootste inspiratie. Dat waren voetballers zoals Ricardo Gardner, de Jamaicaan die lang bij Bolton heeft gevoetbald.”

Messi aan banden

Wat er ook gebeurt: Lawrence wil Jamaicaans international blijven. De lange vluchturen schrikken hem niet af. “Bij New York namen we nooit de bus”, besloot hij. “Daar vlogen we elke verplaatsing. Dus nu ga ik minder in het vliegtuig zitten dan vroeger. Sowieso wil ik voor mijn land blijven voetballen, want ik wil een WK spelen. Het is het mooiste wat er is. Ik speelde al tegen toppers als Shaqiri, Salah en Messi. Ja, ze zeggen dat Messi een moeilijke avond had tegen mij en dat is een compliment. Als flankverdediger probeer ik slim te zijn. Lionel Messi is linksvoetig en dus dwong ik hem altijd naar rechts, ik vloog ook niet in de tackle als dat niet nodig was. Natuurlijk pakte Messi het dan anders aan door meer te combineren en één-tweetjes op te zetten, maar ik bleef toch overeind.”