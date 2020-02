Kevin Luckassen geeft broer Derrick goede raad: “Als ik hem was, zou ik ook volgend seizoen bij Anderlecht blijven”

In Nederland was hij al min of meer afgeschreven na zijn mindere periode bij PSV, waar hij nog altijd onder contract ligt. Derrick Luckassen (24) komt bij Anderlecht echter weer boven water en kent een meer dan degelijk seizoen. Zijn oudere broer Kevin (26), centrumspits bij het Roemeense Politehnica Iasi van coach Mircea Rednic, raadt hem aan om ook na dit seizoen bij paars-wit te blijven.