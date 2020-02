Elke Van Gorp, eerste Red Flame die scoorde op een groot toernooi, zwaait nationale ploeg uit

Elke Van Gorp (24) zet een punt achter haar interlandcarrière. “Werk en nationale ploeg zijn voor haar niet langer combineerbaar”, laat de Belgische voetbalbond weten.

Van Gorp, een aanvalster, speelde 30 keer voor de nationale ploeg. Ze maakte daarin zeven doelpunten.

De spits van Anderlecht gaat de geschiedenisboeken in als de eerste Red Flame die kon scoren op een groot toernooi. Tijdens het EK van 2017 in Nederland opende ze de score in de groepsmatch tegen Noorwegen. België won die wedstrijd met 2-0 maar werd toch in de poulefase uitgeschakeld na nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Nederland (1-2).

“Ik vind het jammer dat Elke stopt bij de Red Flames”, reageert bondscoach Ives Serneels. “Maar ik begrijp en respecteer haar beslissing. Ik zal Elke niet alleen herinneren als de speelster die het eerste Belgische doelpunt op een EK maakte maar vooral als iemand die altijd meedacht in het belang van de ploeg.