Nadat vader in zijn eigen rouwbericht uithaalde naar vrienden en familie, zet zoon één en ander recht met eigen advertentie

Nadat een rouwadvertentie in het Nederlandse huis-aan-huisblad ‘Nieuwe Meerbode’ voor heel wat ophef zorgde, heeft de zoon van de overledene zélf een advertentie geplaatst. Hij dient er zijn overleden vader van antwoord. “Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand”, schreef de intussen overleden Dick in zijn eigen rouwadvertentie. “Dick had helemaal geen vrienden en hij gaf al helemaal geen feestjes”, schrijft zijn zoon Dennis.

De rouwadvertentie stond afgelopen woensdag in een lokaal huis-aan-huisblad: “Waar waren al mijn vrienden? Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand.” De woorden van Dick ontroerde heel wat Twitteraars. “Hoe vaak zou dit voorkomen? En hoe zouden die ‘vrienden’ zich nu voelen?”, vroeg iemand zich af. “Heel herkenbaar”, schreven anderen. “We kennen allemaal wel een Dick, laat ons zorgen dat wij ‘die vrienden’ niet worden.” Ook werd geopperd dat Dick zijn situatie misschien zelf in de hand gewerkt had.

De sceptici krijgen nu gelijk van zijn zoon. Die was niet gediend met de advertentie die zijn overleden vader liet plaatsen en plaatste een eigen advertentie. “Ik wil via deze weg graag de andere kant van Dick zijn verhaal met u delen”, schrijft de zoon wiens vader naar eigen zeggen al jaren ‘de realiteitszin van leven kwijt was’.

“Hij had helemaal geen vrienden”

De overledene in kwestie had het volgens zijn zoon aan zichzelf te danken. “Dick had helemaal geen vrienden en hij gaf al helemaal geen feestjes. Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg.” Hij verwijt zijn vader narcistische karaktertrekken te hebben. “Dick heeft bij leven nooit willen inzien hoeveel schade hij berokkent heeft bij eenieder die goedwillend was. Narcisme is een ernstige aandoening voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.”

Mensen, kennen we eenzame Dick nog? Z’n zoon “spreekt” vandaag in ons lokale krantje. Het bruist hier in de polder. 👊🏼 pic.twitter.com/q9RKRNmuEK — Hester Zitvast (@hesterzitvast) February 12, 2020

Om het debacle en “om de bezeten laatste schreeuw om aandacht van Dick” op een positieve noot af te sluiten, belooft de zoon een ‘mooi bedrag’ over te maken aan een kankestichting. Tot slot neemt hij afscheid van zijn vader: “Dick, ik heb helaas niets goeds van je geleerd. Gelukkig voor mij... Ik had een heel lieve moeder en grootmoeder. Zij die zonder zonde leven werpen de eerste steen, maar jij was de koning. Tabee (adieu nvdr.). Rust zacht.”