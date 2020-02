Abdullah Bin Mossaad, de Saudische prins die voetbalclub Beerschot deels in handen heeft, voegt een nieuwe club toe aan zijn eigendom. Het gaat om Al Hilal United uit de Emiratische tweede klasse.

Bij Beerschot Abdullah Bin Mossaad is sinds september ook volledig eigenaar van Sheffield United. De mede-eigenaar van Beerschot had sinds 2013 al 50% van de aandelen van de Premier League-club in handen.

Nu heeft hij met Al Hilal United een derde club op zijn naam staan.