Jongeren die drugsdealer met “emmers vol geld” wilden beroven riskeren zelf celstraf

Maasmechelen - De drie jongeren die in 2017 plannen maakten om een drugsdealer te beroven en diens huis binnendrongen omdat er emmers met geld zouden staan, riskeren een gevangenisstraf van 28 maanden en een boete van 1.600 euro.

Eén van de jongeren was in 2017 klant bij de dealer in Maasmechelen en vertelde zijn neef, die meer vergokte dan hij maandelijks verdiende, dat zijn dealer geld dat hij met zijn drugshandel verdiende bewaarde in grote emmers die gevuld waren met briefjes van 20 en 50 euro. Samen met een derde twintiger, wisselden de drie jongeren plannen uit om de dealer te beroven. Dat ging van het aankopen van een blauw zwaailicht om de dealer uit zijn woning te lokken tot het binnenvallen als hij niet thuis was.

Toen de plannen te concreet werden wilde één van de jongeren niet meer meedoen en werd de derde man ingeschakeld. Hij drong samen met de neef met gokschulden op 13 september 2017 de woning binnen op een ogenblik dat de dealer niet thuis was. Zijn vrouw en dochter waren wel aanwezig. Zij werden door één van de jongens met een alarmpistool onder schot gehouden terwijl de andere, gewapend met een stroomwapen, op zoek ging naar de emmers met geld. Nadat ze het hele huis over hoop hadden gehaald gingen ze ervan door met een schamele buit van 150 euro’s.

Het OM kwam aan de hand van doorgedreven telefonie-onderzoek en het bekijken van de ANPR-gegevens bij een 32-jarige man uit Hechtel-Eksel terecht. Bij het uitlezen van diens gsm kwam de gezamenlijke whatsapp en de reeks berichten boven water. Vonnis op 12 maart.