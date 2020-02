Joodse vrouw woonde jarenlang naast Hitler: “We zagen een doodskist naar buiten gedragen worden”

Alice Frank Stock was jarenlang de buurvrouw van een van de meest beruchte personen uit de geschiedenis. En doet nu op 101-jarige leeftijd haar verhaal. “We zagen een doodskist naar buiten gedragen worden.”

Als kind woonde de Joodse Stock op de Prinzregentplatz in München en in 1929 kwam een van de meest beruchte figuren uit de geschiedenis langs haar wonen. “Wij woonden in een groot huis met twee ingangen. Eén hoorde bij ons appartement, nummer 14. De andere ingang was nummer 13 of 15. Daar woonde Hitler”, vertelt de 101-jarige tegen in de Britse krant Daily Mail.

Ze hoorde veel geruchten van personeel, de kok en andere mensen. En op een dag zag ze hoe een doodskist naar buiten werd gedragen. “Ik denk dat een nichtje van Hitler daar woonde en gestorven is. Er was toen heel wat speculatie over hoe ze gestorven is. Er was geen bevestiging en je kon er ook niet openlijk over babbelen.”

Stock vertelt dat er toen al veel angst was voor vergelding. “We hadden een goede kok. Iets ouder, katholiek en erg anti-Hitler. Een keer zag ze een foto van Hitler aan de muur hangen en zei: ‘Ja, hij zou moeten hangen, maar niet zo. De schurk.’ Ik zei dat ze met zulke uitspraken ervoor zou zorgen dat we allemaal in een concentratiekamp terecht zouden komen.”

Geen contact

Maar ondanks dat de twee buren waren, hadden ze geen contact. “Ik heb nooit met hem gesproken. Ik heb hem een keer gezien in de opera en een keer of twee toen hij thuiskwam. Twee SS’ers sprongen uit de auto en stonden aan weerszijde van Hitler. Ze liepen snel naar het huis. Ze waren natuurlijk bang dat iemand zou proberen hem te vermoorden.”

In 1937 verhuisde Stock met haar ouders naar Londen, waar ze haar man leerde kennen. Toen haar gevraagd werd wat ze tegen Hitler zou zeggen nu ze weet wat er allemaal gebeurd is, antwoordde ze: “Ik zou niet met hem willen praten omdat mijn gevoelens te sterk zouden zijn. Ik zou het niet kunnen.”

Hitlers appartement bleek achteraf een belangrijke plek in het ontstaan van het nazisme. Het gebouw was in zijn bezit tot 1934, maar vaak kwam hij er niet. Hij bleef liever in Berlijn of in zijn villa in de buurt van Berchtesgaden. Het gebouw in München staat er nog steeds. Door de jaren heen heeft het verschillende functies gekregen.