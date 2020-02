Hulpdiensten laten patiënt “met coronavirus” op de grond vallen

Een 32-jarige Roemeense vrouw voelde zich na een recent tripje naar China niet al te best. Na een doktersbezoekje kreeg ze te horen dat ze het coronavirus beet had. Meteen werden de hulpdiensten opgeroepen om de vrouw naar het ziekenhuis te brengen om haar in quarantaine te laten plaatsen. Maar toen liep het mis …

Alsof het nog niet genoeg was dat de vrouw een mogelijk dodelijk virus te pakken had gekregen, lieten de ambulanciers haar ook nog vallen wanneer ze haar in de ambulance wilden leggen. Omdat een van de ambulanciers struikelde, glipte de draagberrie uit de handen en viel de vrouw op de grond.

In het ziekenhuis bleek uiteindelijk dat de vrouw tóch niet besmet was met het coronavirus, maar te maken had met een gewone griep. Intussen zijn er over de hele wereld al zo’n 43.000 mensen besmet geraakt met het Corvid-19 virus.

