Seriedoder moet op één dag twee moorden nadoen in nagebouwde appartementen, maar “hij herinnert zich niets meer”

Borgerhout / Deurne / Ranst - Glazenwasser Stephaan Du Lion (55) moest donderdagochtend aan het gerecht tonen hoe hij twee van zijn slachtoffers om het leven bracht, maar het werd opnieuw een korte reconstructie. Volgens de nabestaanden heeft de seriemoordenaar selectief geheugenverlies, terwijl zijn raadslieden benadrukken dat hun cliënt al zijn medewerking aan het onderzoek verleent.

Seriedoder Stephaan Du Lion (55) uit Deurne werd donderdagochtend door de politie uit de gevangenis opgehaald en overgebracht naar de politieschool in Ranst. Daar werden twee appartementen nagebouwd die identiek zijn aan de plaatsen waar de gewezen glazenwasser twee van zijn vier dodelijke slachtoffers maakte.

Het gaat om de moord op Eve Poppe (38), die in 1997 verkracht en gewurgd werd aangetroffen op haar appartement in Antwerpen. En de moord op Maria Van den Reeck (46), die drie jaar eerder werd gewurgd op haar appartement in Borgerhout. Ook zij bleek door Du Lion misbruikt te zijn.

Het was de bedoeling dat de seriemoordenaar aan de speurders, onderzoeksrechter, advocaten en nabestaanden zou voordoen hoe hij de vrouwen precies om het leven heeft gebracht. Maar volgens advocaat Stephen Schellinck van het kantoor Jef Vermassen, die de dochter van Eve Poppe bijstaat, is het zo ver nooit gekomen.

Black-out door alcoholmisbruik

“Vanmorgen is gebleken dat die man zich bepaalde details van toen nog heel goed herinnert. Zo weet hij bijvoorbeeld nog op welke verdieping de slachtoffers woonden, hoe de indeling van het meubilair was en hij weet zelfs nog de prijzen die afgesproken waren om er de ramen te lappen. 800 Belgische frank was dat volgens hem. Maar als het over de feiten zelf gaat, is hij plots alles vergeten. Dan steekt hij zich weg achter een black-out door overmatig alcoholmisbruik in de jaren nadien.”

Advocaat Schellinck noemt dat onzin. “Voor de nabestaanden is dat een zoveelste slag, want zij hopen na meer dan 20 jaar eindelijk op meer informatie.”

Christian Clement, de advocaat van Stephaan Du Lion, zegt daarentegen dat zijn cliënt wel degelijk goed meewerkt met het gerecht. “Die man doet niet anders dan zijn medewerking verlenen. Vanaf dag één van het onderzoek al. Daar ligt het echt niet aan. Maar hij kan niet uitgeven wat hij zich niet herinnert. Het gaat over feiten van 25 jaar geleden die hij blijkbaar overduidelijk verdrongen heeft. Ik begrijp dat men veel aan mijn client toedicht, maar ik heb nog nooit een verdachte in een moordzaak meegemaakt die zo meewerkt als hij. Maar dit is helaas een dossier waarbij de emoties hoog oplaaien. Dat is het lot van een dader van zulke vreselijke feiten.”

Stephaan Du Lion zit sinds oktober 2018 in de cel voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, een conciërge in het gebouw waar hij vroeger ruitenwasser was. Hij bekende die feiten nadat het gerecht hem pas jaren later had ontmaskerd als moordenaar door DNA-onderzoek na een diefstal. Een jaar later, in oktober vorig jaar, werd hij geconfronteerd met nieuw DNA-onderzoek dat hem ook linkte aan de moord op Eve Poppe (38) in Antwerpen, vijf jaar later.

Du Lion besloot ineens om met de politie te praten en biechtte in één klap naast de moord op Ariane Mazijn op dat hij nog drie andere vrouwen vermoordde, onder wie dus Poppe, maar ook Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Lutgarda Bogaerts (28) in 1993.