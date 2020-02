Vrouw neergestoken door ex-partner (31) op trein in Linkebeek, slachtoffer sloeg weken geleden al alarm op Facebook

Linkebeek - Een vrouw is donderdagochtend door haar ex-vriend in de rug gestoken op een trein in Linkebeek. Fanny A. werd al maandenlang gestalkt door haar ex-partner, diende meermaals klacht in tegen de man bij de politie, en sloeg onlangs nog alarm op Facebook. Zonder gevolg. De man is na de steekpartij gevlucht, en wordt gezocht door de politie.

Het incident vond donderdagochtend om half 9 plaats op de trein van Nijvel richting Antwerpen ter hoogte van het station 'Holleken' in Linkebeek. Een 31-jarige man stak er zijn 30-jarige ex-vriendin met een mes in de rug, en sloeg nadien op de vlucht. “De vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging, maar ze verkeerde niet in levensgevaar. Binnenkort mag ze het ziekenhuis al verlaten. De dader is ondertussen spoorloos, maar wordt actief opgespoord door de politie”, meldt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

"Ik stapte vanmorgen zoals elke ochtend op de trein, toen ik zag dat mijn ex-vriend al op de trein zat", vertelt Fanny A. bij Sudinfo. "Ik ben op hem afgestapt, en heb hem gevraagd wat hij daar deed. Hij zei dat hij daar gewoon als passagier was. Toen ik daarop de politie wilde bellen, stak hij mij in de rug en sloeg hij op de vlucht. Ik was in shock, en bloedde veel. Gelukkig zat er een dokter op de trein, die de bloeding kon stoppen. Maar eigenlijk ben ik nog altijd in shock, want dat is nu al zes maanden dat ik de autoriteiten meld dat ik in gevaar ben, en niet gewoon kan leven. Ik heb mijn atletiekcarrière opgegeven, al wat me dierbaar is, om verborgen te moeten leven. Dat had niet moeten gebeuren."

Stalking

Dat de vrouw van Kameroense afkomst al maandenlang werd gestalkt, wordt ook bevestigd door Noël Levêque, de voorzitter van de Nijvelse atletiekclub waar Fanny A. lid was. "Het begon toen ze enkele maanden geleden zei dat ze naar het Afrikaanse Kampioenschap atletiek zou vertrekken. Toen verscheurede hij haar paspoort, waardoor ze te laat was om deel te kunnen nemen."

De man maakte zijn ex-vriendin daarop maandenlang het leven zuur, aldus Levêque. Hij publiceerde compromitterende foto's van haar op sociale media, viel haar lastig op het werk en op de atletiekclub. Eind januari probeerde hij zelfs haar van de weg te rijden, een incident dat de vrouw zelfs kon filmen. "Als slachtoffer van stalking heb ik na zes maanden niet meer de kracht om dit alles alleen het hoofd te bieden", schreef ze toen al op Facebook. "Na meerdere klachten bij de politie is er niets gebeurd om deze man bij mij weg te houden. De politie zegt me dat de procedures traag zijn. Dat begrijp ik, maar waarom worden er geen maatregelen genomen om vrouwen te beschermen?"

A. verhuisde, veranderde van job, en stopte met trainingen bij de atletiekclub. "Ze hoopte verborgen te kunnen leven", aldus Levêque. "Maar zonder succes. Nu kan ze ook een kruis maken over haar sportcarrière. Ze wilde nochtans deelnemen aan de Olympische Spelen. Het is een onvoorstelbaar drama." Het parket wil niet vooruitlopen op de zaken. “Of er een voorgeschiedenis is, zal uit het onderzoek moeten blijken", klinkt het.