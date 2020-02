Anderlecht verwelkomt Yari Verschaeren en Pieter Gerkens terug op het trainingsveld

Anderlecht verwelkomt Yari Verschaeren (18) en Pieter Gerkens (24) terug op het trainingsveld. Het duo kon al gedeeltelijk meetrainen met de groep, maar Anderlecht laat weten dat ze nog niet meteen inzetbaar zijn.

Yari Verschaeren blesseerde zich op 15 december tijdens de wedstrijd tegen Standard. Later bracht een scan aan het licht dat de Rode Duivel de ligamenten van de enkel gescheurd had. Pieter Gerkens had dan weer te kampen met een hielblessure. De middenvelder speelde zijn laatste match voor Anderlecht op 22 september tegen Club Brugge

Foto: Photo News

