Valerie Van Peel (N-VA): “Abortuswet moet op onderhandelingstafel komen”

Als het van N-VA afhangt, wordt de mogelijke versoepeling van de abortuswet besproken tijdens de federale onderhandelingen. Dat zei Kamerlid Valerie Van Peel donderdag in Villa Politica. De Vlaams-nationalisten scharen zich daarmee achter het standpunt van CD&V, dat er al langer voor pleit om de gevoelige ethische thema’s op de onderhandelingstafel te behandelen.

De Kamercommissie Justitie stemde eind vorig jaar een versoepeling van de abortuswet op voorstel van de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI. Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en perkt de reflectietijd van 6 dagen in tot 48 uur.

De Raad van State buigt zich momenteel nog over het wetsvoorstel. Het advies daarover wordt ten laatste op 2 maart verwacht, laat Kamervoorzitter Patrick Dewael donderdag weten.

Maar wat N-VA betreft verschuift het thema daarna door naar de federale onderhandelingstafel. “Ik verwacht wel iets van dat advies van de Raad van State”, zei Kamerlid Valerie Van Peel donderdagmiddag in Villa Politica. “Het voorstel is erdoor geramd en er staan zaken in die niet te verdedigen zijn. Daar zal de Raad van State nooit mee akkoord gaan. Als wij mee in de formatie zitten, komt dat daar op tafel”, liet ze optekenen.

De Vlaams-nationalisten houden de abortustermijn liever op 12 weken, maakte Van Peel nog eens duidelijk. “Voor die termijn is een zeer onderbouwde reden, voor 18 weken niet. Dan kiezen wij als partij voor de onderbouwde reden, dat is heel simpel.”

N-VA schaart zich daarmee achter het standpunt van CD&V. Voorzitter Joachim Coens zei al verschillende keren dat gevoelige ethische onderwerpen zoals abortus, maar ook euthanasie, voor zijn partij op de onderhandelingstafel moeten komen.