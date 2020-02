Antwerpse juwelier en drie koeriers gearresteerd in onderzoek naar inbrekersbendes

Antwerpen - Bij huiszoekingen zijn vorige week drie koeriers en de uitbater van een juwelenwinkel in de Antwerpse diamantwijk gearresteerd. Zij zouden Albanese inbrekersbendes uit Frankrijk geholpen hebben met het wegbrengen en verkopen van de buit.

De politie van Parijs voert sinds maart 2019 een onderzoek naar verschillende Albanese criminele verenigingen die ononderbroken inbraken plegen in de woningen van Franse burgers. “Uit dat onderzoek bleek dat grote hoeveelheden goud, waardevolle juwelen en uurwerken wekelijks door één of meerdere koeriers naar Antwerpen werden gebracht, waar ze verkocht werden in een juwelierswinkel in de Pelikaanstraat”, zegt het parket van Antwerpen.

Voor het Antwerpse luik van het onderzoek werkten de Franse autoriteiten samen met de federale gerechtelijke politie van Antwerpen en het team Goudi van de lokale politie. Dat resulteerde op 5 februari in een aantal huiszoekingen.

“Drie koeriers (48, 60 en 67 jaar oud) en één uitbater (61 jaar) van een juwelenwinkel werden gearresteerd. Zij hadden een halve kilogram aan goud bij zich, goed voor een waarde van ongeveer 20.000 euro. Ten slotte werden nog twee illegale werknemers aangetroffen”, zegt het parket.

De uitbater van de juwelenwinkel was al bekend bij de politie en het gerecht. Hij werd met een van de koeriers voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout met het oog op de uitvoering van het Europese overleveringsbevel van Frankrijk.

In juni 2019 kwam in een ander Frans onderzoek al een vereniging van Roma uit de Auvergne in beeld. Die bende opereerde op dezelfde manier en bracht eveneens gestolen juwelen en goud naar twee juwelenwinkels in Antwerpen.