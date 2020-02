Vroegere Trump-adviseur Hope Hicks keert terug naar het Witte Huis

Bijna twee jaar geleden nam ze ontslag als nauwe adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, met het naderen van de presidentsverkiezingen in november keert Hope Hicks naar het Witte Huis terug.

Volgens woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis wordt Hicks (31) adviseur van de president en zal zij in het team van (zijn schoonzoon en adviseur) Jared Kushner rond stategische kwesties werken. Wanneer ze zich opnieuw meldt in het Witte Huis is onduidelijk.

Hicks belandde vrij vroeg in 2016 in het campagneteam van de vastgoedmagnaat. Voor ze het Witte Huis verliet bekleedde ze daar de prestigieuze post van communicatiedirecteur.

Discreet in de media, maar in de coulissen zeer invloedrijk, had Hope altijd een luisterend oor bij de president. Zij is een van de weinigen die niet tot de familie van Trump behoort maar toch deel uitmaakt van de meest nauwe kring van vertrouwelingen. Ooit heeft de president Hicks als een “bijkomende dochter” bestempeld. Haar relatie tot de familie-Trump was begonnen toen ze als medewerkster en model werkte voor de kledinglijn van Ivanka Trump.

Op 1 maart 2018 kwam de aankondiging van haar ontslag op het Witte Huis, na een verhoor achter gesloten deuren in het Congres met betrekking tot de Rusland-affaire. Hope voegde zich bij de mediagroep 21st Century Fox waartoe de door Trump geliefde conservatieve zender Fox News behoort.