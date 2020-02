KU Leuven roept studenten in China terug uit vrees voor coronavirus

Nadat de KU Leuven eind januari besliste dat er wegens het coronavirus geen studenten meer naar China mogen vertrekken, roept het bestuur van de universiteit ook de nog aanwezige studenten uit dat land terug. Dat meldt het studentenblad Veto, die een mail naar de drie betrokken studenten sinologie kon inkijken.

De KU Leuven wil volgens Veto geen risico’s nemen nu er steeds meer steden en gebieden in “lockdown” gaan en daarmee de kansen voor de terugkeer van studenten kleiner worden. Bovendien kan de consulaire bijstand niet langer gegarandeerd worden omdat het van mens-op-mens overdraagbare coronavirus een potentieel gevaar inhoudt voor het ambassadepersoneel. In de mail vraagt de KU Leuven de studenten alle onkosten bij te houden, wat er op duidt dat de universiteit mogelijk financieel zal tussenkomen.

Sigrid Somers van de persdienst van de KU Leuven bevestigt de mail aan de in China verblijvende studenten waarin de universiteit hen verplicht om terug te komen. “Naast de evidente medische redenen met betrekking tot het coronavirus vrezen we dat het omwille van het besmettingsgevaar op de duur voor hen nog moeilijk zal worden om überhaupt te vertrekken uit China. We volgen in dit verband het reisadvies van Buitenlandse Zaken.”

Het zijn de drie laatste studenten van de KU Leuven die nog in China aanwezig zijn. Ze zijn ingeschreven voor de master Taal en Regiostudies Sinologie. “We hebben de studenten in China vorige maand aangeraden om terug te komen en een aantal heeft dat effectief al gedaan. Met de opleiding Sinologie wordt op dit ogenblik voor hen een aanvullend opleidingspakket uitgewerkt zodat ze hun diploma kunnen halen. Het is nog niet beslist of we kosten zullen terugbetalen”, aldus Somers.