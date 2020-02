Kamer haalt laatste verwijzing naar de doodstraf uit de wet

De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel van Kathleen Verhelst (Open VLD) goedgekeurd dat de laatste verwijzing naar de doodstraf uit de Belgische wetgeving haalt.

De doodstraf wordt al sinds 1950 niet meer uitgevoerd in ons land. In 1996 werd de doodstraf ook bij wet afgeschaft. Maar de wet op de landverzekeringsovereenkomst zei tot nu toe dat een verzekeraar de dood van een verzekerde niet dekt als die het gevolg is van een doodstraf.

“Het is onethisch en compleet achterhaald dat een verzekeraar voordeel kan halen uit de effectieve uitvoering van de doodstraf - ook al vindt die in een ander land plaats. Dit moet uit onze wetgeving verdwijnen. Daarom schaffen we die clausule af”, zegt Verhelst.