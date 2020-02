Jean-Marie Dedecker behoudt parlementaire onschendbaarheid en moet niet naar rechter na klacht wegens laster en eerroof

Middelkerke - Jean-Marie Dedecker zal zich niet voor de rechtbank moeten verdedigen tegen een klacht die een vroegere schepen van Middelkerke tegen hem had ingediend wegens laster en eerroof. De Kamer besliste donderdag unaniem om de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker niet op te heffen. CdH-Kamerlid Georges Dallemagne moet zich wellicht wel voor de politierechtbank verantwoorden voor een snelheidsovertreding.

Voormalig schepen Liliane Dewulf (CD&V) legde bij de Brugse onderzoeksrechter Wittouck een klacht met burgerlijkepartijstelling neer tegen Jean-Marie Dedecker. Als toenmalig oppositielid hekelde Dedecker mogelijk gesjoemel rond de bouw van het nieuwe casino van Middelkerke. Volgens Dewulf publiceerde Lijst Dedecker in haar partijkrantje lasterlijke beweringen met de bedoeling om haar te schaden. Het ging over het mogelijk bevoordelen van haar schoonbroer bij verschillende vastgoedprojecten, maar dat ontkent Dewulf met klem.

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge wil op de zitting van de raadkamer van 17 juni voor alle feiten de buitenvervolgingstelling vragen. Toch moest de Gentse procureur-generaal de Kamer vragen om de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker op te heffen. In de praktijk is het immers altijd mogelijk dat de raadkamer alsnog zou beslissen om Dedecker naar de strafrechter te verwijzen.

De Commissie voor Vervolgingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde voor om niet op de vraag van de procureur-generaal in te gaan, omdat het gerechtelijk onderzoek onvolledig werd gevoerd. Zo werd bijvoorbeeld niet nagegaan of de beweringen over Dewulf klopten. De Kamer heeft nu met dat advies ingestemd, zodat Dedecker zijn parlementaire onschendbaarheid kan behouden.

Snelheidsovertreding

De onschendbaarheid van CdH-Kamerlid Georges Dallemagne werd wel opgeheven. Hij zal zich normaal gezien voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding. De politicus kreeg een minnelijke schikking voorgesteld, maar betaalde die ondanks verschillende herinneringen niet. Intussen heeft hij die wel betaald, maar dat betekent niet dat hij niet langer vervolgd kan worden.