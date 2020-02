Premier Wilmès werkt “discreet” aan begrotingsmaatregelen

Premier Sophie Wilmès (MR) onderhoudt “discrete contacten” om partners te zoeken om verdere budgettaire ontsporing te vermijden. Dat werd donderdag vernomen uit goede bron, nadat het nieuws eerder in De Tijd was verschenen.

Sinds de val van de regering-Michel eind 2018 werkt de federale staat met een systeem van voorlopige twaalfden, waarbij per maand niet meer dan een twaalfde van de begroting van 2018 mag worden uitgegeven. En dat is nefast voor de budgettaire situatie van het land: het ene alarmerende rapport na het andere voorspelt een groeiend begrotingstekort. De regering moet op zoek naar zeker 1,5 miljard euro om het tekort op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar.

“De premier doet discrete inspanningen om de zaken er algemeen op vooruit te helpen”, klinkt het op het kabinet van Wilmès. Bij MR-vicepremier en minister van Begroting David Clarinval verwoorden ze het zo: “Het is normaal dat ze discrete contacten onderhoudt om te kijken wat mogelijk is voor de begroting. Maar voor een begroting, welke dan ook, is altijd een meerderheid in het parlement nodig. En die is er op dit moment niet. De MR blijft constructief en blijft werken aan oplossingen.”

De regering-Wilmès beschikt op dit moment over amper 38 zitjes op 150 in de Kamer. Dat betekent dat budgettaire maatregelen ook een deel van de oppositie moeten verleiden. Bij de PS lijken ze alvast niet bereid de regering te depanneren. Voorzitter Paul Magnette pleit voor een noodregering van de bestaande coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V, aangevuld met socialisten en groenen. Die laatsten zijn alvast nog niet in contact geweest met premier Wilmès, klinkt het daar.

Volgens De Tijd ligt er op dit moment nog niets concreets op tafel, maar is Wilmès op vraag van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) aan het werken op een noodscenario voor de begroting om verkiezingen te vermijden. De regering kan dan nog enkele maanden verder.