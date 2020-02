Man krijgt twee jaar cel na wilde achtervolging met zes kilo cannabis in huurauto door Schoten

Schoten - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar voor het dealen van cannabis. Na een wilde achtervolging door de politie werd hij in Schoten betrapt met bijna zes kilogram marihuana in een huurauto.

David M. stond in twee dossiers terecht voor bezit van cannabis met het oog op verkoop, invoer van drugs uit Nederland, gewapende weerspannigheid en verboden wapendracht. Bij een controle tijdens de Gentse Feesten trof de politie op 15 juli 2017 een metalen staaf met een haakvormig uiteinde aan in zijn voertuig. Na een verkeersongeval in Tienen op 2 december 2017 vond de politie in zijn auto cannabis onder de vloermat. In zijn onderbroek had hij cannabis en 700 euro verstopt. Bij een huiszoeking werden hasj en marihuana en twee precisieweegschalen aangetroffen.

Voor de man liep het pas echt mis op 21 januari 2018. In een huurauto ging hij in Antwerpen op de vlucht voor een politiepatrouille. Het kwam tot een helse achtervolging door diverse ploegen. De beklaagde deed aan hoge snelheden aan spookrijden en reed op het grondgebied van Schoten in op een politievoertuig in een poging om dat opzij te duwen. Hij verloor daarbij de controle over het stuur en kon ingerekend worden. In de huurauto werden drie grote zakken met marihuana gevonden. Samen goed voor 5,94 kilogram, met een straatwaarde van 29.700 euro. De man testte positief op thc, de psychoactieve stof in cannabis.

David M. kreeg naast de celstraf ook een boete van 8.000 euro.