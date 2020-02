Man komt uit gevangenis na veroordeling voor inbraak en riskeert nu 36 maanden cel voor andere inbraak

Drogenbos - Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag een gevangenisstraf van 36 maanden gevorderd tegen een 27-jarige man die verdacht wordt van een inbraak in Drogenbos. Het zou voor de man niet zijn eerste veroordeling zijn, aangezien de inbraak plaatsvond enkele dagen nadat hij vrijgekomen was uit de gevangenis. De twintiger ontkent wel elke betrokkenheid bij de feiten.

De inbraak vond plaats in de nacht van 17 op 18 april 2018 en de dader ging ervandoor met een aanzienlijke buit. Zo stal hij werkmateriaal, twee computers, een laptop, twee tablets, juwelen en parfum.

Ter plekke vond de politie een handschoen en een uitgedoofde sigaret. Beiden werden onderzocht op DNA en dat leidde tot de identificatie van een verdachte. Dat bleek allesbehalve een onbekende. De man was al tweemaal veroordeeld voor inbraken en zat daarvoor van 4 december 2017 tot 6 april 2018 in de gevangenis. “Met andere woorden, nauwelijks tien dagen na zijn vrijlating was hij alweer op roverspad”, sprak het parket. “Hij heeft duidelijk van inbreken een professionele carrière gemaakt.”

De twintiger ontkende dat hij de diefstal had gepleegd maar betwistte niet dat hij mogelijk voet had gezet in de betrokken woning. “In die periode had ik geen onderdak en probeerde ik een slaapplaats te vinden”, verklaarde hij. “Soms ging ik daarbij een woning binnen als ik dacht dat die leegstond.” Het vonnis valt op 27 februari.