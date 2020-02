Parket vraagt 18 maanden cel voor Pukkelpopdealer

Hasselt - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag 18 maanden cel en een boete van achtduizend euro gevraagd voor een twintiger uit Heusden-Zolder, die op Pukkelpop editie 2018 als dealer betrapt was. De politie vond op 18 augustus 2018 in zijn locker op het festivalterrein allerhande drugs. Het ging onder meer om xtc, bijna 12 gram speed, een gram coke en 1,2 gram wiet.

Gezien de hoeveelheden op Pukkelpop volgde er een huiszoeking en die leverde 726 gram speed en nog cannabis op. In een vals plafond stak nog 4,3 gram cocaïne en geld. De man belandde achter de tralies en zat 36 dagen in hechtenis. Aanvankelijk had hij op advies van zijn toenmalige raadsman een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Naderhand bekende hij alle tenlasteleggingen. Hij was aan het werk, maar had blijkbaar ontslag genomen om zijn dealerscarrière te lanceren. De openbare aanklager reageerde verontwaardigd op die manier van leven.

Naar eigen zeggen was de jongeman indertijd constant aan het werken, ofwel bij zijn werkgever ofwel aan de verbouwingen van zijn woning. Tijdens zijn arrest kon hij blijkbaar zijn rust terugvinden. In 2008 had hij al eens een werkstraf gekregen voor inbreuken op de drugswet. De procureur kon zich akkoord verklaren met een uitstel en voorwaarden, maar vroeg dan wel een stevige straf van achttien maanden.

Vonnis volgt op 12 maart.