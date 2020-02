De multimiljardair waar de Democraten naar snakken: hoe Michael Bloomberg Trump op zijn eigen terrein aanvalt

De grote afwezige tijdens de Democratische voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire laat van zich horen. Michael Bloomberg, de 77-jarige multimiljardair, bestookt de jonge Amerikanen met memes, terwijl hij ook via radio en televisie zijn campagnebudget van 350 miljoen dollar laat renderen. Is hij dé uitdager van Donald Trump? Of gooit zijn verleden roet in het eten?