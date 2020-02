Zit de beste coach ter wereld binnenkort op de wip? Pep Guardiola spreekt openlijk over een mogelijk vertrek bij Manchester City

Pep Guardiola denkt dat zijn job als coach van Manchester City weleens op het spel kan staan. In de aanloop naar de nakende Champions Leaguewedstrijd tegen Real Madrid beseft de Spanjaard dat hij een bijzonder lastig tweeluik tegemoet gaat. “Het zou zomaar kunnen dat ik erna ontslagen word”, klinkt het bij de coach die voor velen de beste ter wereld is.

Wat hem bij FC Barcelona lukte in 2011, lukte in vier jaar in Manchester nog niet. Guardiola won sinds 2016 vijf prijzen met Manchester City, waaronder twee landstitels, maar de Champions League ontbreekt nog op zijn palmares bij de Citizens. Straffer nog: Guardiola kwam nooit verder dan de kwartfinale met De Bruyne en co. Nu staat Manchester City voor de clash met Real Madrid, dat de ‘beker met de grote oren’ maar liefst drie keer in de afgelopen vier jaar won.

“Ik ga genieten van de voorbereiding op beide duels met Real: het zijn de mooiste momenten van mijn beroep”, blikt Guardiola vooruit bij Sky Sports. “Ik moet bedenken hoe we Real Madrid kunnen verslaan. Maar als dat niet lukt, dan kan de voorzitter zomaar naar me toe komen en zeggen dat ik word ontslagen. Dan zou ik zeggen: “Het was me een groot genoegen”. Ik weet niet of het gebeurt, maar het zou zo maar kunnen. Het zou niet de eerste keer zijn.”

Manchester City gaat op 26 februari op bezoek bij Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, de return staat op 17 maart gepland.

Een nieuwe titel in de Premier League is dit jaar alvast verder weg dan ooit door het ongezien straffe parcours van Liverpool. The Citizens staan dan wel tweede maar volgen op 22 punten van The Reds.

De Champions League is dus de enige kans op glorie, en dat beseft Guardiola maar al te goed.