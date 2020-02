Somalische president verontschuldigt zich voor bombardementen van voorganger in Somaliland

Somalisch president Mohamed Abdoellahi Farmajo heeft zich donderdag verontschuldigd voor de bombardementen die een van zijn voorgangers liet uitvoeren op het nu de facto onafhankelijke Somaliland in de jaren tachtig. Het is de eerste keer dat een Somalisch staatshoofd dit doet.

Farmajo bood zijn excuses aan het volk en de regering van Somaliland donderdag aan, twee dagen nadat hij voor het eerst een onderhoud had met de president van Somaliland, Muse Bihi Abdi. Beide leiders ontmoetten elkaar in Ethiopië in de marge van een Afrikaanse top. “Als we elkaar vergeven, krijgen we gerechtigheid en als we gerechtigheid krijgen, krijgen we vrede”, zei Farmajo.

De verontschuldigingen gaan over bombardementen die toenmalig Somalisch president Siad Barre in 1988 liet uitvoeren op Hargeisa en andere steden in het noorden van het Somalische territorium. Daarbij kwamen duizenden burgers om. Volgens critici ging het om een oorlogsmisdaad.

Na de omverwerping van Barre in 1991 riep Somaliland de onafhankelijkheid uit, maar de staat wordt niet internationaal erkend. De banden tussen de regering van Somalië en Somaliland verslechterden sinds Farmajo in 2017 aan de macht kwam. Somaliland verweet hem al meermaals gesprekken over een mogelijke hereniging te verstoren.