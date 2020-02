Na zijn vertrek bij Club Brugge zat het Danjuma nog niet mee, toch droomt hij nog van EK: “Kwaliteit is blijvend”

Hoewel hij dit seizoen nog niet veel speelde, hoopt Danjuma nog op het EK. Dat zegt de Nederlander in een interview met Voetbal International: “Ik heb de hoop op een EK-selectie nog niet opgegeven, want ik ben zeker dat ik mijn waarde kan hebben voor de nationale ploeg.”

Na een sterk seizoen bij Club Brugge ging Arnout Danjuma Groeneveld afgelopen zomer zijn geluk beproeven in de Premier League. Door blessures is zijn eerste seizoen bij Bournemouth nog geen onverdeeld succes.

Bournemouth betaalde achttien miljoen euro aan Club Brugge, maar mede door een aanslepende enkelblessure hebben de Cherries nog niet veel plezier gehad aan de Nederlander. In negen wedstrijden kwam hij nog niet tot scoren. Zijn laatste minuten voor het nummer zestien in de Premier League dateren ondertussen al van zeven december, sindsdien ligt hij in de lappenmand. De speler zelf is overtuigd dat hij dit seizoen nog in actie zal komen. “Een exacte datum voor mijn rentree kan ik niet geven, maar mijn revalidatie verloopt goed. Heel lang zal het niet meer duren”, aldus Danjuma.

In de matchen die hem dan nog resten, wil hij Nederlands bondscoach Ronald Koeman overtuigen om hem mee te nemen naar het EK komende zomer: “Als ik kan tonen tot wat ik in staat ben, hoop ik geselecteerd te worden.”

Danjuma heeft voorlopig twee caps op de teller staan waaronder de vriendschappelijke interland tegen België in oktober van 2018 (1-1), hij scoorde toen de gelijkmaker.

“Ik heb de kwaliteiten om te presteren bij mijn club én voor mijn land”, spreekt hij zelfbewust, “Kwaliteit is blijvend, dus ik ben zeker dat ik na deze kleine terugslag sterker terug zal komen. Ik wil mijn land helpen zijn doelen te bereiken.”

Of bondscoach Ronald Koeman uiteindelijk Danjuma zal selecteren, weten we begin juni.