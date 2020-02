Betere gordeldracht vermijdt 13 doden per jaar

Wanneer iedereen zijn veiligheidsgordel draagt, zouden er in ons land jaarlijks 13 minder doden vallen. 53 mensen zouden niet zwaargewond geraken, meer dan 400 mensen niet lichtgewond. Dat stelt veiligheidsinstituut VIAS, nu de verplichte gordeldracht zijn 45ste verjaardag viert.

Ondanks decennia van preventiecampagnes wordt de veiligheidsgordel “nog steeds niet altijd en consequent door alle inzittenden van voertuigen gedragen.” In ons land draagt 95 procent van de inzittenden vooraan de gordel. Maar achterin de wagen is dat veel minder het geval, ook al is dat even hard nodig. Bij VIAS hopen ze dat de gordelverklikkers achterin, die vanaf september 2019 verplicht worden, voor beterschap zorgen.

Het correct vastmaken van kinderen blijft tevens een probleem: “Uit observaties blijkt dat gemiddeld slechts tussen 20 en 50 procent van de kinderen helemaal correct is vastgemaakt”, aldus VIAS. Nochtans staat op het niet vastklikken van kinderen in de wagen een boete van 174 euro.

VIAS blijft er tevens op hameren dat best zo weinig mogelijk mensen een officiële vrijstelling van gordelplicht bekomen, bijvoorbeeld wegens medische problemen. In 2018 werden elke maand nog zo’n 100 vrijstellingen uitgereikt, terwijl in de realiteit veel van deze mensen mits kleine aanpassingen toch een gordel kunnen dragen.