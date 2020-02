Zonnebankcentra vragen verplichte vergunning om zo af te rekenen met ‘rotte appels’

Economieminister Nathalie Muylle (CD&V) moet een verplichte vergunning invoeren voor zonnebankcentra. Dat zegt de sectorfederatie van de zonnebankuitbaters zelf. “Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert dan dat hij zijn vergunning verliest en de deuren moet sluiten.” De sector wil op die manier afrekenen met de ‘rotte appels’.

Geregeld moesten de controlediensten van de FOD Economie vaststelden dat zonnebanken het allesbehalve nauw namen met de geldende regels. Denk aan het toelaten van minderjarigen, wat verboden is, of het niet aanpassen van de intensiteit van een zonnebankbeurt aan het huidtype. Mee daarom besloot voormalig economieminister Kris Peeters (CD&V) dat sommige klanten een toestemming van hun huisarts nodig hadden om nog onder de zonnebank te mogen. De Raad van State heeft die beslissing nu vernietigd, tot vreugde van de zonnebankcentra.

Sectorfederatie Febelsol noemt het een overdreven maatregel, “omdat medewerkers van zonnebankcentra speciaal zijn opgeleid om klanten goed te adviseren, welk huidtype ze ook hebben.” Ook huisartsen – die het huidtype van de patiënt moesten bepalen – stonden allesbehalve voor de job te springen. “Sommigen weigerden zelfs zo’n attest te ondertekenen”, weet Febelsol-voorzitter Wouter Lobbestael.

“Sfeer van angst”

Wel vindt Febelsol dat misbruiken eruit moeten. “De regels moeten gevolgd worden”, zegt Lobbestael. Zijn sectorfederatie vraagt huidig economieminister Nathalie Muylle (CD&V) daarom een verplichte vergunning in te voeren voor de meer dan 400 zonnebankcentra in ons land. “Wie dan de regels naast zich neerlegt, kan verplicht worden de deuren te sluiten. Vandaag komen we immers geregeld negatief in beeld door enkelen die de regels aan hun laars lappen.”

Door zichzelf een verplichte vergunning op te leggen, hoopt de sector de overheid opnieuw gunstig te stemmen. “We zijn niet tegen strengere regels, maar het moet economisch rendabel blijven. En dat lukt niet wanneer er constant een sfeer van angst wordt gecreëerd rond een zonnebankbeurt”, aldus Lobbestael. De voorbije maanden zouden volgens Febelsol honderd zonnebankcentra de deuren hebben gesloten.

Muylle bekijkt het voorstel. Maar de minister beklemtoont tegelijk dat ze de Economische Inspectie opdracht heeft gegeven om “intensief en strikt verder te controleren”. De strenge overheidscontroles zijn mee ingegeven door wetenschappelijk bewijs dat een bezoek aan een zonnebankcentra de kans op huidkanker ernstig verhoogt. Even werd zelfs over een totaal verbod op zonnebanken gediscussieerd. Dat bleef dode letter omdat zoiets mogelijk het schadelijk thuisgebruik van zonnebanken zou verhogen.