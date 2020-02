Duitse studie: “Flitsmarathons werken niet”

Flitsmarathons, waarbij de politie op één dag massaal snelheidscontroles uitvoert, hebben niet het gewenste effect. Dat blijkt althans uit een studie van de Duitse universiteit van Passau. “Hoewel de ongevallencijfers in de dagen voor de flitsmarathon wel dalen, is er nadien geen structurele mentaliteitswijziging te merken.”

De laatste flitsmarathon in ons land viel op 9 oktober, toen liepen ruim dertigduizend automobilisten tegen de lamp. In Duitsland organiseren ze al sinds 2013 zogenoemde Blitzmarathons. Bedoeling is mensen bewust te maken en op lange termijn ook de mentaliteit bij te sturen. Maar uit onderzoek blijkt nu dat van zo’n effect alvast in Duitsland geen sprake is. De dagen voor de actie dalen de ongevallencijfers door de media-aandacht met 4,5 procent, op de dag zelf zelfs met 8 procent. Maar blijkbaar draait het effect dus meer om de portemonnee van de bestuurders en het risico op een boete, dan met een bewustwording van de gevaren van te snel rijden. Want net na de flitsmarathon keren de ongevallencijfers gewoon terug naar het vroegere niveau.