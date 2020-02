Lancering datingapp van Facebook uitgesteld na inval in hoofdkantoor in Ierland

De eenzame harten die hoopten via Facebook wel aan een geschikte match te komen, moeten nog even geduld oefenen. De lancering van de datingapp is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Woensdagavond vonden op het hoofdkantoor van Facebook in Ierland huiszoekingen plaats. De privacywaakhond was bezorgd omdat hij geen informatie of documentatie had ontvangen over mogelijke effecten op de privacy van gebruikers. Ook ontving de toezichthouder geen informatie over de besluitvormingsprocessen van Facebook Ierland inzake de toepassing.

“Het is echt belangrijk dat we de lancering van Facebook Dating goed krijgen, dus nemen we wat meer tijd om ervoor te zorgen dat het product klaar is voor de Europese markt”, aldus Facebook in een reactie aan Reuters.

Facebook Dating zou gekoppeld zijn aan je Facebook-profiel maar onzichtbaar voor je vrienden als je dat wenst. Als je een stiekeme verliefdheid koestert op een Facebook-vriend zou je hem of haar via een secret crush-functie op de hoogte kunnen stellen. Matches zouden ook gemaakt worden op basis van je Facebook-activiteiten, groepslidmaatschappen en likes.