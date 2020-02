Clement mocht Preud’homme niet meteen opvolgen als hoofdcoach bij Club Brugge: “Hoe groot de teleurstelling was? Groot!”

Na zes jaar op de bank als assistent-coach, kwam in juni 2017 een plekje vrij als hooftrainer van Club Brugge. Blauwzwart nam toen afscheid van Michel Preud’homme. Philippe Clement leek een logische opvolger, maar toch werd hij gepasseerd. Een ontgoochelend hoofdstuk in de nog prille trainersscarrière van huidige trainer van Club Brugge.

Philippe Clement antwoordt onomwonden op de vraag of hij toen ontgoocheld was. “Hoe groot de teleurstelling was? Groot! De maanden ervoor vroeg men mij ook hoe ik het verder zag. Ik heb toen gezegd dat ik de rol van hulptrainer niet zag zitten”, blikt Clement terug. “Ofwel gingen ging Club Brugge met mij door als hoofdcoach, ofwel ging ik als hoofdcoach ergens anders aan de slag. Club Brugge zei mij dat ik kandidaat was, maar toen dat jaar geen kampioen gespeeld werd, wou de club liever een ervaren coach. De ambitie van Club Brugge is altijd om kampioen te spelen, dus ze zochten iemand die de druk gewoon was. Iemand die klaar was voor zo’n verhaal.”

Clement was eerlijk en besefte dat hij toen misschien niet de beste kandidaat was. Hij kwam bij Waasland-Beveren terecht, Club Brugge stelde in zijn plaats Ivan Leko aan. Rancune heeft Philippe Clement naar eigen zeggen niet: “Daar heb ik geen enkele reden toe. Alles is op een heel correcte manier verlopen.”

Zangcarrière afgesloten

De fans van Club Brugge mogen overigens op hun beide oren slapen: als blauw-zwart kampioen wordt, zal Clement niet staan zingen op het podium. Na zijn optreden vorig jaar in Genk heeft hij zijn zangcarrière opgeborgen:

