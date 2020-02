Hij had twee wereldoorlogen doorstaan, maar gemeente rouwt nu om door storm gevelde populier van 150 jaar oud

Zottegem - Twee wereldoorlogen had hij doorstaan, maar tegen storm Ciara was ‘de populier’ van Zottegem niet bestand. Zo’n 150 jaar lang stond de boom eenzaam op een verder volledig kale heuvelrug, het hoogste punt in de omgeving. Nu de populier geknakt tegen de grond ligt, blijven de lokale bewoners verweesd achter. Vandaag houdt de gemeenschap een wake om herinneringen uit te wisselen. Die zijn er in overvloed.

Op Facebookpagina ‘Zottegem - Je moet het zien om te geloven’, golven reacties en verhalen binnen. “Ik ben er ten huwelijk gevraagd”, schrijft iemand. “Een deel van onze trouwfoto’s is er ­ge­nomen. Veel mooie herinneringen aan onze boom.” Anderen ontmoetten in de schaduw van zijn kruin hun latere man of vrouw, of namen er de communiefoto’s van hun kinderen. Helemaal verdwenen is de boom niet. De groendienst verzamelde takken en twijgen en zal die opkweken om ze later elders in de gemeente te planten.