Vermist meisje (6) uit South Carolina dood teruggevonden: speurders gaan uit van moord

Een verdwijning in de Amerikaanse staat South Carolina kent een dramatische afloop. Drie dagen nadat Faye Swetlik verdween, is ze dood teruggevonden. De lokale politie gaat uit van moord.

Meteen nadat het meisje verdween werden de grote middelen ingezet. “Ze is niet het type dat wegloopt”, zei haar familie toen. “Ze is een zeer oplettend meisje.” Faye werd voor het laatst gezien terwijl ze in de voortuin van haar thuis aan het spelen was. Niet veel eerder was ze van school thuisgekomen. Op camerabeelden van de schoolbus is te zien hoe ze bij haar huis uitstapt. Omstreeks 15.45 uur stelde haar familie vast dat ze verdwenen was.

De speurders hebben toen meteen de grote middelen ingezet, gingen van deur tot deur, hebben getuigen verhoord en camerabeelden opgevraagd. Helaas tevergeefs want drie dagen na haar vermissing werd haar lichaam gevonden. “Het is met grote droefheid dat we jullie moeten melden dat het gevonden lichaam door een forensisch arts geïdentificeerd is als zijnde Faye marie Swetlik”, klonk het op een persconferentie. “Tot heden hebben we geen verdachten opgepakt.” Ook meldt de politie dat ze tijdens de zoektocht naar Faye het lichaam van een man hebben aangetroffen. Het is niet duidelijk of het lichaam iets te maken heeft met de dood van het meisje, maar nog volgens de politie is er “geen gevaar voor de omwonenden”.