‘Superflik’ met 27.000 doden op zijn geweten mag VS niet meer binnen, en dat zet de relaties tussen Amerika en de Filipijnen op scherp

Over de Filipijnse president Rodrigo Duterte kan veel slecht gezegd worden, maar niet dat hij zijn vrienden in de steek laat. Ronaldo ‘Bato’ dela Rosa (58), al jaren een boezemvriend van de president, is niet langer welkom in de VS. De superflik is met zijn ‘war on drugs’ dan ook verantwoordelijk voor 27.000 doden in zijn land. Omdat de VS het inreisverbod niet wil intrekken, blaast Duterte nu de militaire samenwerking met de Amerikanen op.