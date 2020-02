Daar zijn de eerste politici op TikTok

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lanceert zijn eerste filmpje op TikTok, een sociaal medium dat hyperpopulair is bij de tieners. In een mum van tijd leverde hem dat een kleine zesduizend volgers op. En dat allemaal voor vijftien seconden op de tonen van Choices van de Amerikaanse rapper E-40, waarin Van Grieken vragen à la Komt er nog een federale regering? (nope) en Vlaamse onafhankelijkheid? (yup) beantwoordt.

Daarmee is Van Grieken de tweede partijvoorzitter die zich op TikTok waagt. SP.A-voorzitter Conner Rousseau – altijd vlug weg met sociale media – ging hem al voor. Die zette er twee filmpjes op. Veel directe stemmen zal dat nog niet opleveren, de meeste gebruikers van de app zijn nog lang niet stemgerechtigd. Of campagne op TikTok even grote opgang zal maken als op Facebook of Instagram is dus nog maar de vraag.

Voorlopig blijft het dan ook bij die twee politici die het eens proberen. Onbesproken is de app al helemaal niet. Er zit een Chinees bedrijf achter dat het niet te nauw neemt met privacy en persoonlijke gegevens. Tegen discriminatie van homo’s en mensen met een beperking wordt er pas recent opgetreden en onlangs nog maar trokken scholen aan de alarmbel omdat pestgedrag via de app wijdverspreid is.